ПРООН надасть Київщині техпідтримку у відновленні об’єктів: Кравченко повідомив деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. ПРООН надаватиме Київщині технічну підтримку під час відновлення об’єктів, які відбудовуватимуться за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Йдеться про 56 об’єктів, де замовником робіт є Київська ОВА. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Деталі
Як повідомив Кравченко, йдеться про технічну підтримку з інженерних, фінансових та антикорупційних питань.
За кошти Фонду ліквідації Київщина відбудовує 30 житлових будинків та 26 об’єктів громадського призначення у 18 громадах.
"Зможемо повернути до осель понад 5,3 тис. мешканців. Зокрема, планується відновлення пошкоджених та зруйнованих шкіл, дитячих садків і лікарень, зведення захисних споруд цивільного захисту та нових укриттів", - повідомив голова ОВА.
Технічну допомогу ПРООН надаватиме вже з листопада цього року.
Додамо
Кравченко наголосив, що "разом із партнерами України з Програми розвитку ООН будемо активно співпрацювати у плануванні, закупівлях, реалізації та моніторингу проєктів відбудови. Це – важлива частина активних антикорупційних зусиль, які за дорученням Уряду докладає наша область".
Наразі ПРООН уже надає технічну допомогу під час відновлення 18 багатоквартирних будинків на Київщині. До вторгнення там мешкали понад 4 тис. людей. Фінансові ресурси на відбудову їхніх помешкань було зібрано в рамках напряму «Відновлення» фандрейзингової платформи United24.
"... ми продовжуємо втілювати основні принципи нашого підходу до відбудови – прозорість та підзвітність усіх процесів. Наш регіон – один із найбільш постраждалих від російської агресії. Окупанти зруйнували та пошкодили понад 28 тис. об’єктів. Сьогодні в області вже відновлено повністю та частково зі збереженням життєдіяльності 13 тис. об’єктів.
Наше завдання – щоб люди не мали жодного сумніву щодо цільового використання коштів платників податків та благодійників. Уся інформація мусить бути відкритою – від тендерної документації до витрат на оздоблення прибудинкових територій.
Без виконання цих умов ми не зможемо ані отримати підтримку міжнародних партнерів, ані відновити наш регіон.
Антикорупційні заходи, які ми ініціюємо, дозволять відкрито і прозоро, швидко та ефективно відбудувати все, що було зруйновано й пошкоджено окупантом. Тому системно залучаємо ПРООН у процеси відновлення максимальної кількості об’єктів Київської області.
Неймовірно вдячний ПРООН за допомогу у відбудові Київщини", - резюмував голова ОВА.