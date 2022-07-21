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Проникал в школы Киева и Львова в женской одежде: в столице будут судить мужчину за развращение 8-летней школьницы

Киев • УНН

 • 209616 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Перед судом предстанет киевлянин, подозреваемый в развращении 8-летней школьницы, который скрывался во Львове (ч. 2 ст. 156 УК Украины). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, информирует УНН.

Цитата

«Расследованием установлено, что 15 сентября 2021 года киевлянин проник в уборную на территории школы в Деснянском районе столицы и совершил в отношении 8-летней школьницы развратные действия. По горячим следам он был установлен и задержан правоохранителями», - говорится в сообщении.

Детали 

Решением суда от 18 сентября 2021 года мужчине была избрана мера пресечения – содержания под стражей с правом внесения залога. После ее внесения он стал скрываться от органа досудебного расследования и был объявлен в розыск. Беглец продолжил совершать аналогичные преступления на территории Львовской области, чтобы проникнуть в школу во Львове он использовал парик и женский наряд.

В результате розыскных мер его снова задержали правоохранители.

Следует отметить, что задержанный – ранее судим за аналогичные преступления. Согласно приговору Голосеевского районного суда в декабре 2019 года он был приговорен к 12 годам лишения свободы, однако 10 сентября 2021 года освобожден на основании так называемого «Закона Савченко». В настоящее время ему судом избрана безальтернативная мера пресечения – содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществлялось при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Деснянской окружной прокуратуры города Киева следователями Деснянского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве.

Дополнение 

В Винницкой области полицейские задержали учителя по подозрению в развращении несовершеннолетних. От действий педагога пострадали несколько детей. В доме мужчины и по месту его работы следователи полиции и оперативники провели санкционированные обыски, во время которых изъяли мобильный телефон и компьютерную технику.

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