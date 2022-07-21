Проникав до шкіл Києва та Львова у жіночому одязі: у столиці судитимуть чоловіка за розбещення 8-річної школярки

Цитата

«Розслідуванням встановлено, що 15 вересня 2021 року киянин проник до вбиральні на території школи у Деснянському районі столиці та вчинив відносно 8-річної школярки розпусні дії. По гарячих слідах він був встановлений та затриманий правоохоронцями», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Рішенням суду від 18 вересня 2021 року чоловіку було обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Після її внесення він почав переховуватись від органу досудового розслідування та був оголошений в розшук. Втікач продовжив вчиняти аналогічні злочини на території Львівської області, щоб проникнути у школу у місті Львів він використовував перуку та жіноче вбрання.

В результаті розшукових заходів його знову затримали правоохоронці.

Варто зазначити, що затриманий – раніше судимий за аналогічні злочини. Відповідно до вироку Голосіївського районного суду у грудні 2019 року його було засуджено до 12 років позбавлення волі, однак 10 вересня 2021 року звільнено на підставі так званого «Закону Савченко». Наразі йому судом обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури міста Києва слідчими Деснянського управління поліції ГУ Нацполіції в місті Києві.

Доповнення

На Вінниччині поліцейські затримали вчителя за підозрою у розбещенні неповнолітніх. Від дій педагога постраждали декілька дітей. У помешканні чоловіка та за місцем його роботи слідчі поліції та оперативники провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку.