Промпроизводство в октябре выросло на 0,4% - Госстатистики

При этом, в октябре в соответствии с октябрем прошлого года с учетом сезонного фактора было зафиксировано падение на уровне 0,5%.

Согласно до сентября рост промпроизводства был на уровне 6,9%, но учитывая скорректированые данные произошло падение - 0,1%.

В то же время, в январе-октябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано падение промпроизводства на уровне 0,2%.

Напомним, промышленное производство в январе-сентябре 2017 года уменьшилось на 0,3%.