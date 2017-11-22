Промпроизводство в октябре выросло на 0,4% - Госстатистики
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Украине в октябре 2017 года рост промышленного производства составил 0,4% по сравнению с октябрем 2016 года, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
При этом, в октябре в соответствии с октябрем прошлого года с учетом сезонного фактора было зафиксировано падение на уровне 0,5%.
Согласно до сентября рост промпроизводства был на уровне 6,9%, но учитывая скорректированые данные произошло падение - 0,1%.
В то же время, в январе-октябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано падение промпроизводства на уровне 0,2%.
Напомним, промышленное производство в январе-сентябре 2017 года уменьшилось на 0,3%.