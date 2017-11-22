Промвиробництво у жовтні зросло на 0,4% - Держстатистики

При цьому, у жовтні відповідно до жовтня минулого року з урахуванням сезонного фактору було зафіксоване падіння на рівні 0,5%.

Відповідно до вересня зростання промвиробництва було на рівні 6,9%, але зважаючи на скореговані дані відбулося падіння – 0,1%.

У той же час, у січні–жовтні 2017 року порівняно із аналогічним періодом минулого року зафіксоване падіння промвиробництва на рівні 0,2%.

Нагадаємо, промислове виробництво у січні-вересні 2017 року зменшилося на 0,3%.