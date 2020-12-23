Промышленное производство за 11 месяцев сократилось на 6,2%
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Спад промышленного производства в ноябре 2020 года против аналогичного периода прошлого года составил 0,3%, сократившись против 5% падения месяцем ранее, в январе-ноябре этого года против показателя в прошлом году - 6,2%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
При этом по сравнению с октябрем зафиксирован рост промпроизводства - на 1,1%.
В то же время, с корректировкой на эффект календарных дней падение промпроизводства в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 0,1%, а по сравнению с октябрем, с учетом сезонной коррекции, наблюдался рост на 1,5%.
Всего в январе-ноябре этого года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,2%, замедлившись по сравнению с показателем за 10 месяцев, в частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 3,8%, перерабатывающей - на 7,8%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 3,1%.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, спад промышленного производства в прошлом году достиг 1,8%.