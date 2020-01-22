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Спад промислового виробництва торік сягнув 1,8%

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Спад промислового виробництва у 2019 році проти 2018 року становив 1,8%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

Спад промислового виробництва торік сягнув 1,8%

"У 2019 році порівняно із 2018 року індекс промислової продукції становив 98,2%", - повідомили у Держстаті.

Водночас у грудні минулого року з коригуванням на ефект календарних днів проти листопада 2019 року спад сягнув 1,1%, а проти грудня 2018 року - 8,3%.

За статистичними даними, виробництво у добувній промисловості та розробленні кар'єрів у 2019 році не змінилося проти показника роком раніше, переробній – зменшилося на 2%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – зменшилося на 4,1%.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, раніше голова Ради НБУ Данилишин зазначав, що промислова дефляція може стати тригером подальшого падіння промвиробництва.

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