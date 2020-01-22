Україна за рік виловила шпрот утричі більше, ніж оселедцю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Вилов українськими рибалками шпрот у 2019 році у три рази більший, ніж оселедцю - 1 369 тонн проти 447 тонн відповідно. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держрибагентства.
Так, протягом 2019 року українські рибалки виловили понад 51,4 тис. тонн риби та інших водних біоресурсів. У 2018 році цей показник становив 50,3 тис. тонн.
Найбільше впродовж 2019 року виловлено таких водних біоресурсів:
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- рапана – 11 202 тонни;
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- бичок – 10 811 тонн;
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- карась сріблястий – 6 950 тонн;
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- тюлька, верховодка – 7 565 тонн;
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- лящ – 2 942 тонни;
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- плітка – 2 427 тонн;
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- шпрот – 1 369 тонн;
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- плоскирка – 1 237 тонн;
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- рослиноїдні види риб – 1 140 тонн;
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- креветка – 720 тонн;
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- хамса азовська – 698 тонн;
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- судак звичайний – 606 тонн;
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- оселедець чорноморський – 447 тонн.
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Нагадаємо, українські рибалки за рік на чверть скоротили вилов в Азовському морі.