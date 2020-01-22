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Україна за рік виловила шпрот утричі більше, ніж оселедцю

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Вилов українськими рибалками шпрот у 2019 році у три рази більший, ніж оселедцю - 1 369 тонн проти 447 тонн відповідно. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держрибагентства.

Україна за рік виловила шпрот утричі більше, ніж оселедцю

Так, протягом 2019 року українські рибалки виловили понад 51,4 тис. тонн риби та інших водних біоресурсів. У 2018 році цей показник становив 50,3 тис. тонн.

Найбільше впродовж 2019 року виловлено таких водних біоресурсів:

  • рапана – 11 202 тонни;
  • бичок – 10 811 тонн;
  • карась сріблястий – 6 950 тонн;
  • тюлька, верховодка – 7 565 тонн;
  • лящ – 2 942 тонни;
  • плітка – 2 427 тонн;
  • шпрот – 1 369 тонн;
  • плоскирка – 1 237 тонн;
  • рослиноїдні види риб – 1 140 тонн;
  • креветка – 720 тонн;
  • хамса азовська – 698 тонн;
  • судак звичайний – 606 тонн;
  • оселедець чорноморський – 447 тонн.

Нагадаємо, українські рибалки за рік на чверть скоротили вилов в Азовському морі.

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