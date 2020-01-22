Україна за рік виловила шпрот утричі більше, ніж оселедцю

Так, протягом 2019 року українські рибалки виловили понад 51,4 тис. тонн риби та інших водних біоресурсів. У 2018 році цей показник становив 50,3 тис. тонн.

Найбільше впродовж 2019 року виловлено таких водних біоресурсів:



рапана – 11 202 тонни;



бичок – 10 811 тонн;



карась сріблястий – 6 950 тонн;



тюлька, верховодка – 7 565 тонн;



лящ – 2 942 тонни;



плітка – 2 427 тонн;



шпрот – 1 369 тонн;



плоскирка – 1 237 тонн;



рослиноїдні види риб – 1 140 тонн;



креветка – 720 тонн;



хамса азовська – 698 тонн;



судак звичайний – 606 тонн;



оселедець чорноморський – 447 тонн.



Нагадаємо, українські рибалки за рік на чверть скоротили вилов в Азовському морі.