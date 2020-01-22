Украина за год выловила шпрот в три раза больше, чем сельди
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Вылов украинскими рыбаками шпрот в 2019 году в три раза больше, чем сельди - 1369 тонн против 447 тонн соответственно. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госрыбагентства.
Так, в течение 2019 года украинские рыбаки выловили более 51,4 тыс. тонн рыбы и других водных биоресурсов. В 2018 году этот показатель составлял 50,3 тыс. тонн.
Больше всего в течение 2019 года выловлено таких водных биоресурсов:
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- рапана - 11202 тонны;
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- бычок - 10811 тонн;
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- серебряный карась - 6950 тонн;
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- тюлька, верховодка - 7565 тонн;
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- лещ - 2942 тонны;
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- плотва - 2427 тонн;
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- шпрот - 1369 тонн;
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- густера - 1237 тонн;
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- растительноядные виды рыб - 1140 тонн;
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- креветка - 720 тонн;
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- хамса азовская - 698 тонн;
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- судак обычный - 606 тонн;
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- сельдь черноморская - 447 тонн.
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Напомним, украинские рыбаки за год на четверть сократили вылов в Азовском море.