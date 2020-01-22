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Украина за год выловила шпрот в три раза больше, чем сельди

Киев • УНН

 • 18161 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Вылов украинскими рыбаками шпрот в 2019 году в три раза больше, чем сельди - 1369 тонн против 447 тонн соответственно. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госрыбагентства.

Украина за год выловила шпрот в три раза больше, чем сельди

Так, в течение 2019 года украинские рыбаки выловили более 51,4 тыс. тонн рыбы и других водных биоресурсов. В 2018 году этот показатель составлял 50,3 тыс. тонн.

Больше всего в течение 2019 года выловлено таких водных биоресурсов:

  • рапана - 11202 тонны;
  • бычок - 10811 тонн;
  • серебряный карась - 6950 тонн;
  • тюлька, верховодка - 7565 тонн;
  • лещ - 2942 тонны;
  • плотва - 2427 тонн;
  • шпрот - 1369 тонн;
  • густера - 1237 тонн;
  • растительноядные виды рыб - 1140 тонн;
  • креветка - 720 тонн;
  • хамса азовская - 698 тонн;
  • судак обычный - 606 тонн;
  • сельдь черноморская - 447 тонн.

Напомним, украинские рыбаки за год на четверть сократили вылов в Азовском море.

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