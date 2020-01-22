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Украинские рыбаки за год на четверть сократили вылов в Азовском море

Киев • УНН

 • 16062 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В 2019 году против 2018 года вылов водных биоресурсов, в том числе рыбы, в Азовском море сократился на 24,8% - до 16 063 тонн, в Черном море - увеличился на 64%, до 14 128 тонн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госрыбагентства.

Украинские рыбаки за год на четверть сократили вылов в Азовском море

"В 2019 году общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах и на континентальном шельфе Украины увеличился на 2,2% по сравнению с 2018 годом", - сообщили в агентстве.

Так, в течение 2019-го украинские рыбаки выловили более 51,4 тыс. тонн рыбы и других водных биоресурсов. В 2018 году этот показатель составлял 50,3 тыс. тонн.

В разрезе водоемов добыто:

  • Черное море - 14 128 тонн (64% к показателям 2018-го);
  • Азовское море - 16 063 тонны (-24,8%);
  • Причерноморские лиманы - 70 тонн (-85,4%);
  • река Дунай - 561 тонна (+120,7%);
  • низовья реки Днестр с лиманом и Кучурганское водохранилище - 2581 тонна (+25,9%);
  • Днепровско-Бугская эстуарная система - 3885 тонн (-8%);
  • водохранилища реки Днепр - 13 959 тонн (6%): Киевское водохранилище - 1379 тонн, Каневское - 859 тонн, Кременчугское - 5197 тонн, Каменское - 2497 тонн, Днепровское - 1163 тонны, Каховское - 2862 тонны;
  • другие водоемы - 226 тонн (+1,8%).

Напомним, Украина согласовала с Россией квоты на вылов рыбы в Азовском море в 2020 году. Перед этим комитет ВР рекомендовал отложить переговоры с РФ по рыболовству в Азовском море.

Как сообщал УНН, министр обороны Украины Загороднюк отмечал, что Россия блокирует значительные участки акватории Черного и Азовского морей, "начинает учения, которые в действительности не проводятся, для того, чтобы блокировать целый сектор и препятствовать коммерческом судоходству".

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