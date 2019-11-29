Україна поділила з РФ квоти на вилов риби в Азовському морі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Україна узгодила з Росією квоти на вилов риби в Азовському морі у 2020 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Суспільне UA: Крим".
"Українська сторона узгодила з представниками Росії проект протоколу на розподіл квот на вилов риби в Азовському морі на 2020 рік", - повідомили у ЗМІ.
Вказано, що відповідний документ був узгоджений в рамках засідання Україно-Російської комісії з питань рибальства в Азовському морі. Засідання комісії відбулося 13 листопада в Бердянську.
"Наразі Державне агентство рибного господарства України очікує на отримання вищезгаданого документа через офіційні канали", - зазначили в ЗМІ.
Нагадаємо, комітет з питань зовнішньої політики Верховної Ради рекомендував Кабінету Міністрів відкликати дозвіл на діяльність двосторонньої Українсько-російської комісії з рибальства на Азовському морі.
Також нагадаємо, вилов риби в Азовському морі впав майже на 50%.