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Українські рибалки за рік на чверть скоротили вилов в Азовському морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. У 2019 році проти 2018 року вилов водних біоресурсів, у тому числі риби, в Азовському морі скоротився на 24,8% - до 16 063 тонн, у Чорному морі - збільшився на 64%, до 14 128 тонни. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держрибагентства.

Українські рибалки за рік на чверть скоротили вилов в Азовському морі

"У 2019 році загальний промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах і на континентальному шельфі України збільшився на 2,2% порівняно з 2018 роком", - повідомили в агентстві.

Так, протягом 2019 року українські рибалки виловили понад 51,4 тис. тонн риби та інших водних біоресурсів. У 2018 році цей показник становив 50,3 тис. тонн.

У розрізі водойм добуто:

  • Чорне море – 14 128 тонн (+64% до показників 2018 року);
  • Азовське море – 16 063 тонни (-24,8%);
  • Причорноморські лимани – 70 тонн (-85,4%);
  • річка Дунай – 561 тонна (+120,7%);
  • пониззя річки Дністер з лиманом та Кучурганське водосховище – 2 581 тонна (+25,9%);
  • Дніпровсько-Бузька естуарна система – 3 885 тонн (-8%);
  • водосховища річки Дніпро – 13 959 тонн (+6%): Київське водосховище – 1 379 тонн, Канівське – 859 тонн, Кременчуцьке – 5 197 тонн, Кам’янське – 2 497 тонн, Дніпровське – 1163 тонни, Каховське – 2 862 тонни;
  • інші водойми – 226 тонн (+1,8%).

Нагадаємо, Україна узгодила з Росією квоти на вилов риби в Азовському морі у 2020 році. Перед цим комітет ВР рекомендував відкласти перемовини з РФ щодо рибальства в Азовському морі.

Як повідомляв УНН, міністр оборони України Загороднюк зазначав, що Росія блокує значні ділянки акваторії Чорного та Азовського морів, "розпочинає навчання, які насправді не проводяться, для того, щоб блокувати цілий сектор і перешкоджати комерційному судоходству".

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