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Спад промышленного производства в прошлом году достиг 1,8%

Киев • УНН

 • 16416 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Спад промышленного производства в 2019 году против 2018 года составил 1,8%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

Спад промышленного производства в прошлом году достиг 1,8%

"В 2019 году по сравнению с 2018 годом индекс промышленной продукции составил 98,2%", - сообщили в Госстате.

В то же время в декабре прошлого года с корректировкой на эффект календарных дней против ноября 2019 года спад достиг 1,1%, а против декабря 2018 года - 8,3%.

По статистическим данным, производство в добывающей промышленности и разработке карьеров в 2019 году не изменилось по сравнению с показателем годом ранее, перерабатывающей - уменьшилось на 2%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - уменьшилось на 4,1%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, ранее глава Совета НБУ Данилишин отмечал, что промышленная дефляция может стать триггером дальнейшего падения промпроизводства.

Украинские Национальные Новости

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