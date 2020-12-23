Промислове виробництво за 11 місяців скоротилося на 6,2%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Спад промислового виробництва у листопаді 2020 року проти аналогічного періоду минулого року становив 0,3%, скоротившись проти 5% падіння місяцем раніше, у січні-листопаді цього року проти показника торік - 6,2%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
При цьому у порівнянні з жовтнем зафіксовано зростання промвиробництва - на 1,1%.
Водночас, з коригуванням на ефект календарних днів падіння промвиробництва у листопаді проти аналогічного періоду минулого року становило 0,1%, а в порівнянні з жовтнем з урахуванням сезонної корекції, спостерігалося зростання на 1,5%.
Загалом у січні-листопаді цього року промвиробництво в Україні скоротилося у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 6,2%, сповільнившись у порівнянні з показником за 10 місяців, зокрема, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 3,8%, переробній – на 7,8%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 3,1%.
Додамо, дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, спад промислового виробництва торік сягнув 1,8%.