Прокурору, совершившему смертельное ДТП на Львовщине, сообщено о подозрении - Кравченко
Киев • УНН
Прокурору Шептицкой окружной прокуратуры сообщено о подозрении по делу о смертельном ДТП на Львовщине. В результате аварии погиб ребенок, а другой был травмирован.
Сегодня прокурору, который вчера во Львовской области совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один ребенок погиб, а другой был травмирован, сообщено о подозрении. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.
Держу на личном контроле расследование смертельного ДТП на Львовщине. Сегодня прокурору Шептицкой окружной прокуратуры, который вчера во Львовской области совершил дорожно-транспортное происшествие, сообщено о подозрении
По словам Кравченко, действия прокурора квалифицированы по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека и тяжкие телесные повреждения.
С целью обеспечения объективности и беспристрастности расследования дальнейшее процессуальное руководство в уголовном производстве поручено Генеральной инспекции ОГП, добавил Генпрокурор.
По его словам, учитывая то, что в результате этого трагического события погибла несовершеннолетняя девушка, а потерпевшим является ее младший брат, в состав группы прокуроров также включен представитель Департамента защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию ОГП.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и его отстранении от должности. Я всегда повторяю: закон одинаков для всех
Напомним
Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок, еще один – госпитализирован. За рулем транспортного средства находился прокурор, его задержали. Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что берет это дело под личный контроль.