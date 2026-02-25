Прокурору, совершившему смертельное ДТП на Львовщине, сообщено о подозрении - Кравченко

$43.260.03
50.970.04
ukenru
Эксклюзив
18:38 • 796 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
18:05 • 3454 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
17:40 • 5060 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
16:34 • 8010 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
16:25 • 10610 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
13:55 • 19590 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 16884 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 16711 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 28293 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 09:16 • 22163 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3м/с
90%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico25 февраля, 09:26 • 25435 просмотра
Цена вопроса - 60 тыс. долларов. На Буковине задержали "скорую" с уклонистамиPhoto25 февраля, 10:09 • 13974 просмотра
18-летняя харьковчанка получила подозрение за звонок для "заманивания" полиции на место теракта во ЛьвовеPhoto25 февраля, 10:14 • 5108 просмотра
На Бали расследуют возможное похищение гражданина Украины Игоря Комарова25 февраля, 11:07 • 17831 просмотра
В Иране студенческие протесты охватили более 10 университетов и распространяются по стране25 февраля, 12:05 • 18186 просмотра
публикации
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
13:55 • 19594 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 28295 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 50367 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 60156 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 77992 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Йонас Гар Стере
Джей Ди Вэнс
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Норвегия
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Крым
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 21256 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 24891 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 27531 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 31088 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 39355 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
MIM-104 Patriot
Фокс Ньюс
Дипломатка

Прокурору, совершившему смертельное ДТП на Львовщине, сообщено о подозрении - Кравченко

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Прокурору Шептицкой окружной прокуратуры сообщено о подозрении по делу о смертельном ДТП на Львовщине. В результате аварии погиб ребенок, а другой был травмирован.

Прокурору, совершившему смертельное ДТП на Львовщине, сообщено о подозрении - Кравченко

Сегодня прокурору, который вчера во Львовской области совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один ребенок погиб, а другой был травмирован, сообщено о подозрении. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Держу на личном контроле расследование смертельного ДТП на Львовщине. Сегодня прокурору Шептицкой окружной прокуратуры, который вчера во Львовской области совершил дорожно-транспортное происшествие, сообщено о подозрении 

- сообщил Генпрокурор.

По словам Кравченко, действия прокурора квалифицированы по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека и тяжкие телесные повреждения.

С целью обеспечения объективности и беспристрастности расследования дальнейшее процессуальное руководство в уголовном производстве поручено Генеральной инспекции ОГП, добавил Генпрокурор.

По его словам, учитывая то, что в результате этого трагического события погибла несовершеннолетняя девушка, а потерпевшим является ее младший брат, в состав группы прокуроров также включен представитель Департамента защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию ОГП.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и его отстранении от должности. Я всегда повторяю: закон одинаков для всех 

- резюмировал Кравченко.

Напомним

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок, еще один – госпитализирован. За рулем транспортного средства находился прокурор, его задержали. Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что берет это дело под личный контроль.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Львовская область
Руслан Кравченко
Украина