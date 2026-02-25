Прокурору, якій скоїв смертельну ДТП на Львівщині, повідомлено про підозру - Кравченко

Сьогодні прокурору, який учора на Львівщині вчинив дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої одна дитина загинула, а інша була травмована, повідомлено про підозру. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

Тримаю на особистому контролі розслідування смертельної ДТП на Львівщині. Сьогодні прокурору Шептицької окружної прокуратури, який учора на Львівщині вчинив дорожньо-транспортну пригоду, повідомлено про підозру

За словами Кравченка, дії прокурора кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України − порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини та тяжкі тілесні ушкодження.

З метою забезпечення об’єктивності та неупередженості розслідування подальше процесуальне керівництво у кримінальному провадженні доручено Генеральній інспекції ОГП, додав Генпрокурор.

За його словами, з огляду на те, що внаслідок цієї трагічної події загинула неповнолітня дівчина, а потерпілим є її молодший брат, до складу групи прокурорів також включено представника Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству ОГП.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії, призначено низку судових експертиз. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та його відсторонення від посади. Я завжди повторюю: закон є однаковим для всіх