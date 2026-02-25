$43.260.03
Ексклюзив
18:38 • 526 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства Портнова
18:05 • 3066 перегляди
18:05 • 3066 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
17:40 • 4804 перегляди
Ексклюзив
17:40 • 4804 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
16:34 • 7786 перегляди
16:34 • 7786 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
16:25 • 10523 перегляди
Ексклюзив
16:25 • 10523 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
13:55 • 19478 перегляди
Ексклюзив
13:55 • 19478 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 16836 перегляди
25 лютого, 12:46 • 16836 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 16683 перегляди
25 лютого, 12:28 • 16683 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор Кравченко
25 лютого, 12:01 • 28210 перегляди
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 28210 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 22148 перегляди
25 лютого, 09:16 • 22148 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Прокурору, якій скоїв смертельну ДТП на Львівщині, повідомлено про підозру - Кравченко

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Прокурору Шептицької окружної прокуратури повідомлено про підозру у справі про смертельну ДТП на Львівщині. Внаслідок аварії загинула дитина, а інша була травмована.

Прокурору, якій скоїв смертельну ДТП на Львівщині, повідомлено про підозру - Кравченко

Сьогодні прокурору, який учора на Львівщині вчинив дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої одна дитина загинула, а інша була травмована, повідомлено про підозру. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

Тримаю на особистому контролі розслідування смертельної ДТП на Львівщині. Сьогодні прокурору Шептицької окружної прокуратури, який учора на Львівщині вчинив дорожньо-транспортну пригоду, повідомлено про підозру 

- повідомив Генпрокурор.

За словами Кравченка, дії прокурора кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України − порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини та тяжкі тілесні ушкодження.

З метою забезпечення об’єктивності та неупередженості розслідування подальше процесуальне керівництво у кримінальному провадженні доручено Генеральній інспекції ОГП, додав Генпрокурор.

За його словами, з огляду на те, що внаслідок цієї трагічної події загинула неповнолітня дівчина, а потерпілим є її молодший брат, до складу групи прокурорів також включено представника Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству ОГП.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії, призначено низку судових експертиз. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та його відсторонення від посади. Я завжди повторюю: закон є однаковим для всіх 

- резюмував Кравченко.

Нагадаємо

На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина, ще одна − госпіталізована. За кермом транспортного засобу перебував прокурор, його затримали. Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що бере цю справу під особистий контроль.

Антоніна Туманова

Кримінал
Дорожньо-транспортна пригода
Львівська область
Руслан Кравченко
Україна