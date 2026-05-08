13:58 • 6252 просмотра
"Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня" - Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сделал заявление о 9 мая
12:52 • 15881 просмотра
"Отдайте Донбасс - тогда будут переговоры" - политолог объяснил тактику кремля в переговорах
8 мая, 10:31 • 23551 просмотра
Представителей Трампа ожидают в Киеве "на рубеже весны-лета" - Зеленский получил отчет Умерова по встречам в США
8 мая, 09:45 • 27659 просмотра
Война на Ближнем Востоке ускорит инфляцию и замедлит экономику Украины - НБУ
7 мая, 16:43 • 72620 просмотра
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней
7 мая, 15:47 • 105221 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса
7 мая, 14:50 • 88947 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
7 мая, 14:00 • 53891 просмотра
Зеленский подтвердил ряд встреч Умерова с представителями Трампа и дал три ключевые задачи
7 мая, 12:16 • 52446 просмотра
Профсоюзы поддерживают обновление Трудового кодекса, но выступают против локаута и сужения прав работников - Бызов
7 мая, 11:20 • 35956 просмотра
Налогообложение лизинга транспорта как роялти юридически необоснованно — юрист
Прокуроры несамостоятельны, у НАБУ – четкая вертикаль под директора – экс-прокурор САП обвинил руководство антикоррупционных органов

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Станислав Броневицкий сообщил о потере независимости прокуроров САП и политизации НАБУ. Алексей Гончаренко вызвал руководителей ведомств на заседание ВСК.

Экс-прокурор Станислав Броневицкий считает, что руководители САП и НАБУ Клименко и Кривонос установили ручное управление антикоррупционными структурами. Они построили четкую вертикаль, подчиненную политическим интересам и исключающую самостоятельность прокуроров и детективов. Об этом он заявил, отвечая на вопросы Алексея Гончаренко, главы временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает УНН.

"То руководство, которое есть, точно ведет и САП, и НАБУ не туда", – отметил Броневицкий.

По его словам, с приходом Александра Клименко в августе 2022 года прокуроры САП превратились в "ручки", подписывающие документы по указанию руководителя и детективов НАБУ.

"Прокуроров лишили самостоятельности и возможности не соглашаться с детективами. Сейчас прокурор САП как отдельная фигура не независим – он зависит от руководства", – сообщил экс-прокурор САП.

Он привел примеры давления на прокуроров: Хить не согласился с позицией Клименко по одному из дел и был уволен по надуманным причинам из САП. Также уволили прокурора Омельченко, который согласовал отправку телефона Князева на экспертизу в Польшу, сказал он.

Отвечая на вопрос по директору НАБУ Семену Кривоносу, Броневицкий подчеркнул, что относится к нему негативно, поскольку за время его руководства Бюро стало максимально политизированным.

"Формально, директор НАБУ не является руководителем органа досудебного расследования. Но реально вся вертикаль в НАБУ выстроена Кривоносом. Соответственно, он знает все, что там происходит. Ему докладывают об уголовных производствах", – констатировал он.

Бывший прокурор САП напомнил о "сливах" информации из НАБУ, которые, по заключению аудита, являются хронической проблемой для Бюро, за которую ни один сотрудник НАБУ не был привлечен к уголовной ответственности. Он назвал такую ситуацию "унизительной" для органа досудебного расследования.

Он отдельно остановился на скандале по поводу фиктивного усыновления Кривоносом ребенка, чтобы избежать тюрьмы за подкуп избирателей, а также – на уголовном деле в отношении взятки, фигурантом которого является директор Бюро, и его махинациях с землей в Обуховском районе Киевщины.

По его мнению, конкурсная комиссия по отбору главы НАБУ была благосклонна к Кривоносу, поэтому не исследовала эту информацию, а сам он максимально избежал четких ответов во время собеседования.

Кроме того, Броневицкий подчеркнул, что заместитель Кривоноса ездил по региональным отделениям НАБУ с рекомендациями не реагировать на негативную информацию о директоре Бюро.

"Мне известно, что господин Гюльмагомедов ездил, в частности, во Львовское территориальное управление НАБУ, в котором общался с детективами и передавал просьбы о том, чтобы никак не реагировать на информацию о Кривоносе, о его причастности к возможной коррупции в Обуховском районе и об усыновлении ребенка, чтобы избежать уголовной ответственности", – констатировал он.

Резюмируя сказанное, глава парламентской ТСК Алексей Гончаренко пригласил руководителей НАБУ и САП на следующее ее заседание, а также сообщил о том, что озвученная информация будет передана в правоохранительные органы.

Лилия Подоляк

