Прокурор просит суд избрать наиболее строгую меру пресечения главе банды иностранных грабителей

"Считаю необходимым выбрать наиболее строгую меру пресечения, учитывая личность подозреваемого, поскольку последний ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, совершил ряд уголовных преступлений, то есть преступлений", - сказала прокурор.

По ее словам, несмотря на то, что до последнего вместо наказания в виде 3 лет лишения свободы было установлено испытательный срок 3 года, впрочем "надлежащих выводов для себя не сделал, что свидетельствует о риске укрытия от органа досудебного расследования и суда, а также продолжение преступной деятельности".

"Поэтому, уважаемый суд, ходатайствую перед вами об удовлетворении данного ходатайства, применения меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - сказала она.

Кроме того, прокурор призвала следственную судью не определять размер залога.

Также Дюдюк отметила, что подозреваемый понимает как украинский так и русский язык, так что рассматриваем его заявления о непонимании украинского и русского языка как попытку затягивания рассмотрения - ведь он 15 лет проживает в Украине. Отметим, во время заседания суда подозреваемый пользуется услугами переводчика.

Напомним, речь идет о трех гражданах Грузии (1991 года, 1990 года и еще один 1987 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине в городе Николаев), задержанных по разным городам Украины по подозрению в совершении разбойных нападений по всей стране.

Задержание проводили правоохранители Киевской области совместно с Главной военной прокуратурой Украины.

Иностранцам инкриминируют ст. 257 (бандитизм), ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следует добавить, что злоумышленники нападали только на "элитные" дома и сумма награбленного за один раз составляла от 20 тыс. до 200 тыс. долларов. Известно о шести фактах ограблений домов.

Как сообщили в полиции Киевской области, в качестве вещественных доказательств у бандитов изъято 2 автомобиля, деньги, банковские карты, ценные похищенные вещи, в частности дорогостоящие ювелирные украшения, а также инструменты (отмычки, ключи) орудия для взлома и одежду, которыми они пользовались при незаконном проникновении в "элитные квартиры".