Прокурор просит суд избрать наиболее строгую меру пресечения главе банды иностранных грабителей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Прокуратура просит применить меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток Валери Абурджании, подозреваемому в управлении вооруженной организованной группы грабителей. Об этом заявила на суде прокурор Юлия Дюдюк, передает корреспондент УНН.
"Считаю необходимым выбрать наиболее строгую меру пресечения, учитывая личность подозреваемого, поскольку последний ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, совершил ряд уголовных преступлений, то есть преступлений", - сказала прокурор.
По ее словам, несмотря на то, что до последнего вместо наказания в виде 3 лет лишения свободы было установлено испытательный срок 3 года, впрочем "надлежащих выводов для себя не сделал, что свидетельствует о риске укрытия от органа досудебного расследования и суда, а также продолжение преступной деятельности".
"Поэтому, уважаемый суд, ходатайствую перед вами об удовлетворении данного ходатайства, применения меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - сказала она.
Кроме того, прокурор призвала следственную судью не определять размер залога.
Также Дюдюк отметила, что подозреваемый понимает как украинский так и русский язык, так что рассматриваем его заявления о непонимании украинского и русского языка как попытку затягивания рассмотрения - ведь он 15 лет проживает в Украине. Отметим, во время заседания суда подозреваемый пользуется услугами переводчика.
Напомним, речь идет о трех гражданах Грузии (1991 года, 1990 года и еще один 1987 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине в городе Николаев), задержанных по разным городам Украины по подозрению в совершении разбойных нападений по всей стране.
Задержание проводили правоохранители Киевской области совместно с Главной военной прокуратурой Украины.
Иностранцам инкриминируют ст. 257 (бандитизм), ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следует добавить, что злоумышленники нападали только на "элитные" дома и сумма награбленного за один раз составляла от 20 тыс. до 200 тыс. долларов. Известно о шести фактах ограблений домов.
Как сообщили в полиции Киевской области, в качестве вещественных доказательств у бандитов изъято 2 автомобиля, деньги, банковские карты, ценные похищенные вещи, в частности дорогостоящие ювелирные украшения, а также инструменты (отмычки, ключи) орудия для взлома и одежду, которыми они пользовались при незаконном проникновении в "элитные квартиры".