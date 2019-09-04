Затримані сьогодні грабіжники-гастролери виявилися іноземцями
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Затримані сьогодні під час спецоперації у трьох містах України грабіжники виявилися громадянами Грузії. Про це йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури Київської області, передає УНН.
“Встановлено, що троє громадян Грузії систематично скоювали крадіжки грошових коштів та ювелірних прикрас з помешкань та вчиняли розбійні напади на громадян.
Під час проведення обшуків виявлено та вилучено ювелірні прикраси, телефони, відмички, рації, знаряддя для злому вікон та дверей, одяг та взуття, які злочинці використовували під час свої злочинної діяльності, тощо. Зловмисників затримано на території міста Одеси та Миколаєва”, — йдеться у повідомленні.
Слідчі дії тривають.
Учасникам банди інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257 (бандитизм), ч. 5 ст. 185 (крадіжка) та ч. 4 ст. 187 (розбій) КК України.
Останнім загрожує покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, 4 вересня, було затримано грабіжників-гастролерів. Затримання проводили правоохоронці Київської області спільно з Головною військовою прокуратурою України.