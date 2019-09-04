Поліція затримала банду "елітних" гастролерів-крадіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Правоохоронці Київської області спільно із спецпідрозділом КОРД затримали банду "елітних" гастролерів-крадіїв, які орудували по всій Україні. Про це повідомив начальник ГУНП в області Андрій Нєбитов, передає УНН.
"Працівники кримінальної поліції Київщини спільно із спецпідрозділом КОРД оперативно та професійно спрацювали у ході затримання в Одесі та Миколаєві групи осіб, які скоювали крадіжки з "елітних" помешкань та розбійні напади на громадян", - повідомив Нєбитов.
З його слів, аби нажитися на чужому, банда діяла хитро і прораховувала кожен крок. "Проникали до будинків тоді, коли господарі ще відпочивали – під ранок. В оселях віднаходили цінні речі, вкрадене забирали із собою і тікали. Гастролювали по всій Україні. Нарешті, їхні подорожі стараннями поліції та прокуратури Київської області припинилися", - зазначив Нєбитов.
"Членів банди затримано за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Ведуться слідчі дії за ст.ст. 185 ч. 5, 187 та 257 КК України. Сподіваюсь, тепер зловмисникам вже тривалий час не доведеться здійснювати свої вояжі", - підсумував він.
Нагадаємо, в Україні судитимуть банду сутенерів, до якої входив неповнолітній.