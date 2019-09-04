Полиция задержала банду "элитных" гастролеров-воров
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Правоохранители Киевской области совместно со спецподразделением КОРД задержали банду "элитных" гастролеров-воров, которые орудовали по всей Украине. Об этом сообщил начальник ГУНП в области Андрей Небытов, передает УНН.
"Сотрудники криминальной полиции Киевской области совместно со спецподразделением КОРД оперативно и профессионально сработали в ходе задержания в Одессе и Николаеве группы лиц, которые совершали кражи из "элитных" домов и разбойные нападения на граждан", - сообщил Небытов.
По его словам, чтобы нажиться на чужом, банда действовала хитро и просчитывала каждый шаг. "Проникали в дома тогда, когда хозяева еще отдыхали - под утро. В домах находили ценные вещи, украденное забирали с собой и убегали. Гастролировали по всей Украине. Наконец, их путешествия стараниями полиции и прокуратуры Киевской области прекратились", - отметил Небытов.
"Членов банды задержали по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ведутся следственные действия по ст.ст. 185 ч. 5, 187 и 257 УК Украины. Надеюсь, теперь злоумышленникам уже длительное время не придется совершать свои вояжи", - подытожил он.
Напомним, в Украине будут судить банду сутенеров, в которую входил несовершеннолетний.