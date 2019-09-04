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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 103124 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 117513 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109188 просмотра

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6 марта, 14:10 • 115571 просмотра

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Полиция задержала банду "элитных" гастролеров-воров

Полиция задержала банду "элитных" гастролеров-воров

Киев  •  УНН

 • 16789 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Правоохранители Киевской области совместно со спецподразделением КОРД задержали банду "элитных" гастролеров-воров, которые орудовали по всей Украине. Об этом сообщил начальник ГУНП в области Андрей Небытов, передает УНН.

"Сотрудники криминальной полиции Киевской области совместно со спецподразделением КОРД оперативно и профессионально сработали в ходе задержания в Одессе и Николаеве группы лиц, которые совершали кражи из "элитных" домов и разбойные нападения на граждан", - сообщил Небытов.

По его словам, чтобы нажиться на чужом, банда действовала хитро и просчитывала каждый шаг. "Проникали в дома тогда, когда хозяева еще отдыхали - под утро. В домах находили ценные вещи, украденное забирали с собой и убегали. Гастролировали по всей Украине. Наконец, их путешествия стараниями полиции и прокуратуры Киевской области прекратились", - отметил Небытов.

"Членов банды задержали по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ведутся следственные действия по ст.ст. 185 ч. 5, 187 и 257 УК Украины. Надеюсь, теперь злоумышленникам уже длительное время не придется совершать свои вояжи", - подытожил он.

Напомним, в Украине будут судить банду сутенеров, в которую входил несовершеннолетний.

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