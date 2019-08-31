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В Україні судитимуть банду сутенерів, до якої входив неповнолітній

В Україні судитимуть банду сутенерів, до якої входив неповнолітній

Київ • УНН

 • 18126 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Правоохоронці викрили організовану злочинну групу сутенерів, яка діяла в декількох регіонах України, наразі обвинувальний акт щодо них направили до суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

"Діяльність групи виявили оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми поліції Київщини. Фігурантами у цьому провадженні є 11 громадян України. Організована злочинна група діяла в кількох регіонах України, проте центральний "офіс" знаходився у Києві", - йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалося, за дорученням одного з організаторів групи неповнолітній розробив та розмістив у мережі Інтернет рекламний сайт еротичних масажних салонів.

"Сайт мав на меті залучати нових клієнтів для "фірми". Всього члени ОЗГ залучили до надання сексуальних послуг за винагороду близько 30 повій", - зазначається в повідомленні.

Усім членам організованої злочинної групи інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво), ч. 3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) та за ч. 2 ст. 304 (Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) Кримінального кодексу України.

Окрім того, слідчі Нацполіції направили до суду обвинувальний акт стосовно банди сутенерів.

Нагадаємо, у місті Покровськ, що на Донеччині, поліцейські викрили трьох адміністраторок сауни, які організували бізнес з надання інтимних послуг.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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