В Україні судитимуть банду сутенерів, до якої входив неповнолітній
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Правоохоронці викрили організовану злочинну групу сутенерів, яка діяла в декількох регіонах України, наразі обвинувальний акт щодо них направили до суду. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
"Діяльність групи виявили оперативники Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми поліції Київщини. Фігурантами у цьому провадженні є 11 громадян України. Організована злочинна група діяла в кількох регіонах України, проте центральний "офіс" знаходився у Києві", - йдеться в повідомленні.
Як з’ясувалося, за дорученням одного з організаторів групи неповнолітній розробив та розмістив у мережі Інтернет рекламний сайт еротичних масажних салонів.
"Сайт мав на меті залучати нових клієнтів для "фірми". Всього члени ОЗГ залучили до надання сексуальних послуг за винагороду близько 30 повій", - зазначається в повідомленні.
Усім членам організованої злочинної групи інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво), ч. 3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) та за ч. 2 ст. 304 (Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) Кримінального кодексу України.
Окрім того, слідчі Нацполіції направили до суду обвинувальний акт стосовно банди сутенерів.
Нагадаємо, у місті Покровськ, що на Донеччині, поліцейські викрили трьох адміністраторок сауни, які організували бізнес з надання інтимних послуг.