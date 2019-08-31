В Украине будут судить банду сутенеров, в которую входил несовершеннолетний
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Правоохранители разоблачили организованную преступную группу сутенеров, которая действовала в нескольких регионах Украины, на данный момент обвинительный акт относительно банды направили в суд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"Деятельность группы обнаружили оперативники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киевской области. Фигурантами в этом производстве являются 11 граждан Украины. Организованная преступная группа действовала в нескольких регионах Украины, однако центральный "офис" находился в Киеве", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, по поручению одного из организаторов группы несовершеннолетний разработал и разместил в сети Интернет рекламный сайт эротических массажных салонов.
"Сайт был призван привлекать новых клиентов для "фирмы". Всего члены ОПГ привлекли к оказанию сексуальных услуг за вознаграждение около 30 проституток", - отмечается в сообщении.
Всем членам организованной преступной группы инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество), ч. 3 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) и по ч. 2 ст. 304 (Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, следователи Нацполиции направили в суд обвинительный акт в отношении банды сутенеров.
Напомним, в городе Покровск, что в Донецкой области, полицейские разоблачили трех администраторок сауны, которые организовали бизнес по оказанию интимных услуг.