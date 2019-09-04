Задержанные сегодня грабители-гастролеры оказались иностранцами
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Задержанные сегодня в ходе спецоперации в трех городах Украины грабители оказались гражданами Грузии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области, передает УНН.
"Установлено, что трое граждан Грузии систематически совершали кражи денежных средств и ювелирных украшений из помещений и совершали разбойные нападения на граждан.
Во время проведения обысков обнаружено и изъято ювелирные украшения, телефоны, отмычки, рации, орудия для взлома окон и дверей, одежду и обувь, которые преступники использовали во время своей преступной деятельности, и тому подобное. Злоумышленники задержаны на территории города Одессы и Николаева", - говорится в сообщении.
Следственные действия продолжаются.
Участникам банды инкриминируется совершение уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины.
Последним грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, 4 сентября, было задержано грабителей-гастролеров. Задержание проводили правоохранители Киевской области совместно с Главной военной прокуратурой Украины.