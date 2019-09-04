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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 110808 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121810 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113367 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119398 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 124858 просмотра

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5 марта, 17:33 • 150624 просмотра

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5 марта, 16:07 • 150284 просмотра

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Задержанные сегодня грабители-гастролеры оказались иностранцами

Задержанные сегодня грабители-гастролеры оказались иностранцами

Киев  •  УНН

 • 13011 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Задержанные сегодня в ходе спецоперации в трех городах Украины грабители оказались гражданами Грузии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области, передает УНН.

"Установлено, что трое граждан Грузии систематически совершали кражи денежных средств и ювелирных украшений из помещений и совершали разбойные нападения на граждан.

Во время проведения обысков обнаружено и изъято ювелирные украшения, телефоны, отмычки, рации, орудия для взлома окон и дверей, одежду и обувь, которые преступники использовали во время своей преступной деятельности, и тому подобное. Злоумышленники задержаны на территории города Одессы и Николаева", - говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются.

Участникам банды инкриминируется совершение уголовных преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Последним грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 4 сентября, было задержано грабителей-гастролеров. Задержание проводили правоохранители Киевской области совместно с Главной военной прокуратурой Украины.

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