Прокурор просить суд обрати найсуворіший запобіжний захід очільнику банди іноземних грабіжників

“Вважаю за необхідне обрати найсуворіший запобіжний захід, зважаючи на особу підозрюваного, оскільки останній раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, вчинив низку кримінальних правопорушень, тобто злочинів”, — сказала прокурор.

З її слів, не зважаючи на те, що до останнього замість покарання у вигляді 3 років позбавлення волі було встановлено іспитовий строк 3 роки, втім “належних висновків для себе не зробив, що свідчить про ризик переховування від органу досудового розслідування та суду, а також продовження злочинної діяльності”.

“Тому, шановний суд, клопочу перед вами про задоволення даного клопотання, застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб”, — сказала вона.

Крім того, прокурор закликала слідчу суддю не визначати розмір застави.

Також Дюдюк зауважила, що підозрюваний розуміє як українську так російську мову, тож розглядаємо його заяви про нерозуміння української та російської мови, як спробу затягування розгляду — адже він 15 років проживає в Україні. Зазначимо, під час засідання суду підозрюваний користується послугами перекладача.

Нагадаємо, йдеться про трьох громадян Грузії (1991 року народження, 1990 року народження та ще один 1987 року народження, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні у місті Миколаїв), затриманих у різних містах України за підозрою у скоєнні розбійних нападів по всій країні.

Затримання проводили правоохоронці Київської області спільно з Головною військовою прокуратурою України.

Іноземцям інкримінують ст. 257 (бандитизм), ч. 5 ст. 185 (крадіжка) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слід додати, що зловмисники нападали тільки на “елітні” будинки і сума награбованого за один раз становила від 20 тисяч до 200 тисяч доларів США. Наразі відомо про шість фактів пограбувань будинків.

Як повідомили у поліції Київської області, у якості речових доказів у бандитів вилучено 2 автомобілі, гроші, банківські картки, цінні викрадені речі, зокрема дороговартісні ювелірні прикраси, а також інструменти (відмички, ключі) знаряддя для злому та одяг, якими вони користувалися при незаконному проникненні до “елітних помешкань”.