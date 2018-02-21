Прокуратура разоблачила преступную группу из военных в Бердичеве

По информации пресс-службы, группа военных должностных лиц в/ч, которые в силу своих полномочий имели доступ к бухгалтерским документам, систематически подрабатывала их, списывая горючее будто на служебные нужды. В частности - при выполнении задач в зоне АТО и военные учения.

"Во время документирования "преступники в погонах" реализовывали предварительно украденное из воинской части горючее местным жителям в 200 литровых бочках по цене около 20 гривен за литр", - отметили в прокуратуре.

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В пресс-службе уточнили, что только за 20 февраля 2018 военными прокурорами Центрального региона зафиксировано продажу топлива в общем количестве более 4 тонн. В ходе проведения санкционированных судом обысков предмет преступления изъято.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению этого преступления. Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, продолжается.