Прокуратура викрила злочинну групу з військових у Бердичеві
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Військова прокуратура Житомирського гарнізону Центрального регіону спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу військових в одній з частин Бедичева, які підробляти бухгалтерські документи і незаконно списували пальне для його подальшої реалізації, передає УНН з посиланням на повідомлення військової прокуратури Центрального регіону України.
За інформацією прес-служби, група військових посадових осіб в/ч, які у силу своїх повноважень мали доступ до бухгалтерських документів, систематично підробляла їх, списуючи пальне начебто на службові потреби. Зокрема — під час виконання завдань в зоні АТО та військові навчання.
“Під час документування „злочинці в погонах“ реалізовували попередньо вкрадене з військової частини пальне місцевим мешканцям у 200 літрових бочках за ціною близько 20 гривень за літр”, — зазначили у прокуратурі.
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У прес-службі уточнили, що лише упродовж 20 лютого 2018 року військовими прокурорами Центрального регіону зафіксовано продаж пального в загальній кількості понад 4 тони. В ході проведення санкціонованих судом обшуків предмет злочину вилучено.
На даний час проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх осіб, причетних до вчинення цього злочину. Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України, триває.