Прокуратура открыла производство относительно хулиганских действий возле посольства Германии в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту хулиганских действий у посольства Германии. Об этом Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"По факту хулиганских действий у посольства Германии прокуратурой Киева начато уголовное производство по правовой квалификации ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство)", - написал Ю.Луценко.
Генпрокурор отметил, что органами столичной прокуратуры будет обеспечено полное, объективное и беспристрастное расследование этого факта.
Напомним, 8 февраля народный депутат Алексей Гончаренко в знак протеста против заявления посла Германии Эрнста Райхеля о выборах на Донбассе разрисовал фрагмент Берлинской стены в Киеве, установленный возле посольства Германии.
Как сообщал УНН, в посольстве Федеративной Республики Германия осудили осквернение нардепом Алексеем Гончаренко фрагмента Берлинской стены в Киеве, назвав этот акт нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.