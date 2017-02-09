Прокуратура відкрила провадження щодо хуліганських дій біля посольства Німеччини у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій біля посольства Німеччини. Про це Генеральний прокурор України Юрій Луценко написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“За фактом хуліганських дій біля посольства Німеччини прокуратурою Києва розпочато кримінальне провадження за правовою кваліфікацією ч.1 ст.296 КК України (хуліганство)”, — написав Ю.Луценко.
Генпрокурор зазначив, що органами столичної прокуратури буде забезпечено повне, об’єктивне та неупереджене розслідування цього факту.
Нагадаємо, 8 лютого народний депутат Олексій Гончаренко на знак протесту проти заяви посла Німеччини Ернста Райхеля про вибори на Донбасі розмалював фрагмент Берлінської стіни у Києві, встановлений біля посольства Німеччини.
Як повідомляв УНН, у посольстві Федеративної Республіки Німеччина засудили паплюження нардепом Олексієм Гончаренком фрагменту Берлінської стіни у Києві, назвавши цей акт порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини.