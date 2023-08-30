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Прокуратура о стрельбе с патрульными в Днепре: "Видео, снятое с места событий ребенком, - предмет исследования"

Прокуратура о стрельбе с патрульными в Днепре: "Видео, снятое с места событий ребенком, - предмет исследования"

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Заместитель прокурора Днепропетровской области Александр Савенко сообщил журналистам в среду, что видео, снятом во время инцидента со стрельбой с участием патрульного в Днепре, будет предметом исследования в рамках уголовного производства, передает УНН

Цитата

“Буквально вчера зарегистрировано уголовное производство по факту превышения служебных полномочий, относительно события по улице Мазепы. Патрульной полицией был остановлен автомобиль, в котором находилось 4 гражданина, двое из них - дети. По требованию полицейских из автомобиля водитель отказался выходить, в результате чего полицейскими была применена сила и в ходе было осуществлено несколько выстрелов, в результате которых пострадавший погиб на месте. Проводя следственные действия, мы работаем с этим производством и устанавливаем все фактические данные”, - сказал Александр Савенко в комментарии, видео которого распространило "Мы-Украина". 

Кроме того, Савенко отметил, что “видео, которое было снято с места событий ребенком убитого мужчины, является предметом исследования по этому делу”.

Детали

Также известно, что патрульный был задержан в порядке статьи 208 УПК, решается вопрос об объявлении подозрения.

“Относительно состояния здоровья (патрульной - ред.) - это информация с ограниченным доступом, поэтому она останется в рамках уголовного производства”, - сказал заместитель прокурора области.

Напомним

29 августа в Днепре на улице Ивана Мазепы правоохранитель выстрелил в мужчину, что привело к гибели последнего.

Работники Государственного бюро расследований начали расследование инцидента в Днепре.

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