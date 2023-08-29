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Поліцейський у Дніпрі під час патрулювання застрелив чоловіка: ДБР почало розслідування

Поліцейський у Дніпрі під час патрулювання застрелив чоловіка: ДБР почало розслідування

Київ • УНН

 • 2181487 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Працівники Державного бюро розслідувань розпочали розслідування інциденту у Дніпрі, де під час патрулювання поліцейський застрелив чоловіка, повідомляє УНН, посилаючись на сайт ДБР.

Цитата

"Працівники ДБР, за сприяння Нацполіції, оперативно розпочали розслідування інциденту, що стався у Дніпрі за участю працівника правоохоронного органу. Під час патрулювання він застосував табельну зброю, що призвело до загибелі людини", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Працівники ДБР попередньо встановили, що правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Зазначається, що після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння.

Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство), ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) КК України. Вивчаються всі обставини інциденту, вирішується питання про затримання правоохоронця та повідомлення йому про підозру.

Нагадаємо

25 серпня у Дніпрі на вулиці Івана Мазепи поліцейський застрелив чоловіка після того, як між ним та потерпілим виник конфлікт.

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