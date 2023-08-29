Полицейский в Днепре во время патрулирования застрелил мужчину: ДБР начало расследование

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"Работники ГБР при содействии Нацполиции оперативно начали расследование инцидента, произошедшего в Днепре с участием работника правоохранительного органа. Во время патрулирования он применил табельное оружие, что привело к гибели человека", - говорится в сообщении.

Детали

Работники ГБР предварительно установили, что правоохранители пытались остановить элитный автомобиль в центре Днепра, водитель которого, по имеющимся данным, игнорировал законные требования правил дорожного движения. Отмечается, что после остановки автомобиля мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения.

Во время инцидента правоохранитель применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений водитель авто скончался.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство), ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины. Изучаются все обстоятельства инцидента, решается вопрос о задержании правоохранителя и извещении ему о подозрении.

Напомним

25 августа в Днепре на улице Ивана Мазепы полицейский застрелил мужчину после того, как между ним и потерпевшим возник конфликт.