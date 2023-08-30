Прокуратура про стрілянину з патрульними у Дніпрі: "Відео, зняте з місця подій дитиною, є предметом дослідження"

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“Буквально вчора зареєстровано кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень, щодо події по вулиці Мазепи. Патрульною поліцією було зупинено автомобіль, у якому перебувало 4 громадяни, двоє з них - діти. На вимогу поліцейських з автомобіля водій відмовився виходити, внаслідок чого поліцейськими була застосована сила і в ході було здійснено кілька пострілів, внаслідок яких потерпілий загинув на місці. Проводячи слідчі дії, ми працюємо з цим провадженням та встановлюємо всі фактичні дані”, - сказав Олександр Савенко у коментарі, відео якого поширило "Ми-Україна".

Окрім того, Савенко наголосив, що “відео, яке було зняте з місця подій дитиною вбитого чоловіка, є предметом дослідження у цій справі”.

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Також наразі відомо, що патрульний був затриманий у порядку статті 208 КПК, вирішується питання про оголошення підозри.

“Щодо стану здоров’я (патрульної - ред.) - це інформація з обмеженим доступом, тому вона залишиться в рамках кримінального провадження”, - сказав заступник прокурора області.

Нагадаємо

29 серпня у Дніпрі на вулиці Івана Мазепи правоохоронець вистрелив у чоловіка, що призвело до загибелі останнього.

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали розслідування інциденту у Дніпрі.