Прокуратура Польши возбудила дело из-за ошибок при расследовании Смоленской трагедии

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15 марта, 19:03 • 116469 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170543 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140445 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132714 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114179 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106280 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102030 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Киев • УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. В ближайшее время планируется провести эксгумацию тел погибших в катастрофе под Смоленском. В то же время начато расследование действий следователей которые шесть лет назад, отказались принять решение о вскрытии тел погибших. Об этом говорится в сообщении Национальной прокуратуры Польши, сообщает УНН.

Такое решение было принято в связи с тем, что следователи предполагают, что шесть лет назад не были проведены вскрытия тел погибших.

"Группа прокуроров в настоящее время занимаются исправлением серьезных ошибок и упущений, допущенных шесть лет назад. По непонятным причинам были восприняты на веру результаты экспертиз сделанных в Москве, которых на самом деле не было", - говорится в сообщении.

Ошибки, которые были допущены шесть лет назад, стали основанием для расследования которым сейчас занимается прокуратура - речь идет о нарушении обязанностей государственными служащими, следователями, которые не одобрили решение о проведении вскрытий тел погибших.
В прокуратуре сообщили, что родственники погибших проинформированы и все процедуры пройдут с уважением к погибшим.

Следователи отметили, что посмертные экспертизы будут иметь большое значение для установления причин смерти.

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