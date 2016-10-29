Прокуратура Польши возбудила дело из-за ошибок при расследовании Смоленской трагедии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В ближайшее время планируется провести эксгумацию тел погибших в катастрофе под Смоленском. В то же время начато расследование действий следователей которые шесть лет назад, отказались принять решение о вскрытии тел погибших. Об этом говорится в сообщении Национальной прокуратуры Польши, сообщает УНН.
Такое решение было принято в связи с тем, что следователи предполагают, что шесть лет назад не были проведены вскрытия тел погибших.
"Группа прокуроров в настоящее время занимаются исправлением серьезных ошибок и упущений, допущенных шесть лет назад. По непонятным причинам были восприняты на веру результаты экспертиз сделанных в Москве, которых на самом деле не было", - говорится в сообщении.
Ошибки, которые были допущены шесть лет назад, стали основанием для расследования которым сейчас занимается прокуратура - речь идет о нарушении обязанностей государственными служащими, следователями, которые не одобрили решение о проведении вскрытий тел погибших.
В прокуратуре сообщили, что родственники погибших проинформированы и все процедуры пройдут с уважением к погибшим.
Следователи отметили, что посмертные экспертизы будут иметь большое значение для установления причин смерти.