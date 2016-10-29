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Прокуратура Польщі відкрила справу через помилки при розслідуванні Смоленської трагедії

Прокуратура Польщі відкрила справу через помилки при розслідуванні Смоленської трагедії

Київ • УНН

 • 8952 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Найближчим часом планується провести ексгумацію тіл загиблих у катастрофі під Смоленськом. Водночас розпочато розслідування дій тих слідчих які шість років тому, відмовились схвалити рішення про розтини тіл загиблих. Про це йдеться у повідомленні Національної прокуратури Польщі, повідомляє УНН.

Таке рішення було прийняте у зв’язку з тим, що слідчі припускають, що шість років тому не були проведені розтини тіл загиблих.

“Група прокурорів в даний час займаються виправленням серйозних помилок та упущень, які допущені шість років тому. З незрозумілих причин були сприйняті на віру результати експертиз зроблених у Москві, яких насправді не було”, — йдеться у повідомленні.

Помилки, які були допущені шість років тому, стали підставою для розслідування ким зараз займається прокуратура — йдеться про порушення обов’язків державними службовцями, слідчими, які не схвалили рішення про проведення розтинів тіл загиблих.
У прокуратурі повідомили, що родичі загиблих поінформовані і всі процедури пройдуть з повагою до загиблих.

Слідчі наголосили, що посмертні експертизи матимуть велике значення для встановлення причин смерті.

 

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