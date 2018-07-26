Прокуратура: Островский не является владельцем автомобиля Hummer
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Водитель автомобиля Hummer Кирилл Островский, сбивший на пешеходном переходе в центре Киева 10-летнюю девочку, не является владельцем транспортного средства. Об этом сегодня в комментарии журналистам после заседания Шевченковского районного суда столицы, который взял под арест Островского, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает корреспондент УНН.
"Автомобиль не принадлежит подозреваемому. Владелец автомобиля установлен. Поскольку автомобиль является вещественным доказательством, будем ходатайствовать о наложении на него ареста", - сказала Максимец.
По ее словам, следствие ожидает результатов экспертиз о наличии в крови подозреваемого остатков алкоголя или наркотических веществ.
Также будет назначен ряд других экспертиз в том числе - относительно технического состояния автомобиля, поскольку подозреваемый в судебном заседании сообщил, что у автомобиля сразу не сработала тормозная система.
Напомним, ДТП произошло на бульваре Леси Украинский 24 июля в 22:30. В результате ДТП погибла 10-летняя девочка .
Следствием установлено, что водитель автомобиля Hummer, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно красный сигнал светофора, совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе вместе с матерью. От полученных травм 10-летний ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.
Водителю Hummer сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), а также дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности). Прокуратура будет просить арестовать водителя Hummer.