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Прокуратура: Островський не є власником автомобіля Hummer

Прокуратура: Островський не є власником автомобіля Hummer

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Водій автомобіля Hummer Кирил Островський, який збив на пішохідному переході у центрі Києва 10-річну дівчинку, не є власником транспортного засобу. Про це сьогодні в коментарі журналістам після засідання Шевченківського районного суду столиці, який взяв під арешт Островського, повідомила прес-секретар прокуратури м.Києва Надія Максимець, передає кореспондент УНН.

“Автомобіль не належить підозрюваному. Власник автомобіля установлений. Оскільки автомобіль є речовим доказом, будемо клопотати про накладення на нього арешту”, — сказала Максимець.

За її словами, слідство очікує результатів експертиз щодо наявності у крові підозрюваного залишків алкоголю чи наркотичних речовин.

Також буде призначено низку інших експертиз у тому числі — щодо технічного стану автомобіля, оскільки підозрюваний в судовому засіданні повідомив, що у автомобіля відразу не спрацювала гальмівна система.

Нагадаємо, ДТП сталося на бульварі Лесі Українки 24 липня о 22:30. Внаслідок ДТП загинула 10-річна дівчинка.

Слідством встановлено, що водій автомобіля Hummer, грубо ігноруючи правила дорожнього руху, а саме червоний сигнал світлофора, скоїв наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході разом з матір’ю. Від отриманих травм 10-річна дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Водієві Hummer повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого), а також додатково оголошено про підозру по ст. 135 КК України (залишення в небезпеці). Прокуратура проситиме заарештувати водія Hummer.

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