Прокуратура обжаловала заключение о невменяемости насильника 11-летней девочки

“Прокуратура области не согласилась с выводами суда о невменяемости мужчины, поскольку по характеру его действий и способу совершения преступления, а также в соответствии с двумя другими имеющимися в материалах дела выводах экспертов следует, что нападающий мог контролировать свои преступные действия и действовал в состоянии вменяемости”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, апелляционная жалоба направлена ​​в Апелляционный суд Донецкой области.

Установлено, что в декабре 2017 года 22-летний ранее судимый за совершение разбоя житель г.Константиновки, представившись работником полиции, затянул 11-летнюю девочку в недостроенное здание, где отобрал у нее мобильный телефон, и угрожая осколком стекла и нанеся несколько ударов по телу, изнасиловал девочку. Этим самым он совершил преступление, за которое предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

В ходе судебного разбирательства суд пришел к выводу о невменяемости указанного лица, поскольку, согласно одному из трех имеющихся в производстве выводов психиатрических экспертов, указанное лицо в момент совершения преступления не могло осознавать свои действия и руководить ими. Согласно постановлению суда виновное лицо госпитализировано в лечебное психиатрическое учреждение.

Напомним, в Харьковской области мужчину признали виновным в изнасиловании мальчика.