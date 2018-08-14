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Прокуратура оскаржила висновок щодо неосудності ґвалтівника 11-річної дівчинки

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Прокуратура Донецької області оскаржила ухвалу суду про застосування примусових заходів медичного характеру до особи, яка зґвалтувала 11-річну дівчинку. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

Прокуратура оскаржила висновок щодо неосудності ґвалтівника 11-річної дівчинки

“Прокуратура області не погодилась із висновками суду щодо неосудності чоловіка, оскільки з характеру його дій та способу скоєння злочину, а також відповідно до двох інших наявних в матеріалах справи висновків експертів виходить, що нападник міг контролювати свої злочинні дії та діяв у стані осудності”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, апеляційна скарга направлена до Апеляційного суду Донецької області.

Установлено, що у грудні 2017 року 22-річний раніше судимий за вчинення розбою мешканець м. Костянтинівки, представившись працівником поліції, затягнув 11-річну дівчинку до недобудованої будівлі, де забрав у неї мобільний телефон, та погрожуючи уламком скла і завдавши кілька ударів по тілу, зґвалтував дівчинку. Цим самим він скоїв злочин, за який передбачене покарання до 15 років позбавлення волі.

У ході судового розгляду суд прийшов до висновку про неосудність вказаної особи, оскільки, згідно одного з трьох наявних в матеріалах провадження висновків психіатричних експертів, вказана особа в момент скоєння злочину не могла усвідомлювати свої дії та керувати ними. Згідно ухвали суду винну особу госпіталізовано до лікувального психіатричного закладу.

Нагадаємо, на Харківщині чоловіка визнали винним у зґвалтуванні хлопчика.

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