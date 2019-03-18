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Прокуратура Львовской области расследует обстоятельства смерти пограничника

Киев • УНН

 • 10399 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В Львовской области, при процессуальном руководстве военной прокуратуры Львовского гарнизона осуществляется досудебное расследование уголовного производства по факту умышленного убийства старшины отделения инспекторов пограничной службы "Сянки" ВВС "Сянки" Мостиского пограничного отряда. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры во Львовской области, передает УНН.

Прокуратура Львовской области расследует обстоятельства смерти пограничника

"Установлено, что 18 марта 2019 в 12.48 ч. во время несения службы в пограничном наряде солдат срочной службы совершил одиночный выстрел из полученного им оружия в 35-летнего старшину и нанес удары в различные части тела пострадавшего. От полученной травмы военнослужащий скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении прокуратуры.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) осуществляется Территориальным управлением ГБР в м. Орел, а процессуальное руководство - военной прокуратурой Львовского гарнизона. Солдата задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время следователями совместно с процессуальным руководителем проводятся неотложные следственные и процессуальные действия. По их результатам будут решены вопросы о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее УНН сообщал, что пограничник умер в карете "скорой" от ранения из оружия коллеги по службе.

Напомним, на Закарпатье пограничник открыл стрельбу по автомобилю.

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