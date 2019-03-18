Прокуратура Львовской области расследует обстоятельства смерти пограничника

"Установлено, что 18 марта 2019 в 12.48 ч. во время несения службы в пограничном наряде солдат срочной службы совершил одиночный выстрел из полученного им оружия в 35-летнего старшину и нанес удары в различные части тела пострадавшего. От полученной травмы военнослужащий скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении прокуратуры.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) осуществляется Территориальным управлением ГБР в м. Орел, а процессуальное руководство - военной прокуратурой Львовского гарнизона. Солдата задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время следователями совместно с процессуальным руководителем проводятся неотложные следственные и процессуальные действия. По их результатам будут решены вопросы о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее УНН сообщал, что пограничник умер в карете "скорой" от ранения из оружия коллеги по службе.

Напомним, на Закарпатье пограничник открыл стрельбу по автомобилю.