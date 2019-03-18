Прокуратура Львівщини розслідує обставини смерті прикордонника
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. На Львівщині, за процесуального керівництва військової прокуратури Львівського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом умисного вбивства старшини відділення інспекторів прикордонної служби “Сянки” ВПС “Сянки” Мостиського прикордонного загону. Про це повідомили у прес- службі прокуратури у Львівській області, передає УНН.
“Встановлено, що 18 березня 2019 року о 12.48 год. під час несення служби у прикордонному наряді солдат строкової служби здійснив одиночний постріл з отриманої ним зброї в 35-річного старшину та наніс удари в різні частини тіла потерпілого. Від отриманої травми військовослужбовець помер дорогою до лікарні”, — йдеться у повідомленні прокуратури.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) здійснюється Територіальним управлінням ДБР у м. Львові, а процесуальне керівництво — військовою прокуратурою Львівського гарнізону. Солдата затримано в порядку ст. 208 КПК України.
На даний час слідчими спільно із процесуальним керівником проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії. За їх результатами будуть вирішені питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
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