Прикордонник помер у кареті "швидкої" від поранення зі зброї колеги по службі

КИЇВ. 18 березня. УНН. Військовослужбовець-прикордонник у Львівській області помер у кареті швидкої допомоги від вогнепального поранення зі зброї іншого військового, який був у прикордонному наряді. Військовослужбовець, зі зброї якого пролунав постріл, затриманий. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.