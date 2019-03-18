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Прикордонник помер у кареті "швидкої" від поранення зі зброї колеги по службі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Військовослужбовець-прикордонник у Львівській області помер у кареті швидкої допомоги від вогнепального поранення зі зброї іншого військового, який був у прикордонному наряді. Військовослужбовець, зі зброї якого пролунав постріл, затриманий. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Прикордонник помер у кареті "швидкої" від поранення зі зброї колеги по службі

"Сьогодні в одному із підрозділів Мостиського загону, внаслідок вогнепального пострілу був поранений військовослужбовець. У результаті обставин, які наразі уточнюються, військовослужбовець Мостиського загону дістав вогнепальне поранення. Попередньо, куля була випущена зі зброї іншого військовослужбовця, який перебував в прикордонному наряді", - повідомили прикордонники.

Як зазначається, на місце події негайно викликано карету швидкої допомоги.

"Лікарі транспортували пораненого в найближчий медзаклад, але, на жаль, під час транспортування військовослужбовець помер", - вказали у ДПСУ.

"Військовослужбовець, зі зброї якого пролунав постріл, затриманий", - додали у відомстві.

За цим фактом ДПСУ створено ситуативну групу для проведення розслідування та повідомлено правоохоронні органи, в тому числі органи прокуратури. Наразі детально встановлюються всі обставини, що могли призвести до цієї події.

На місці працює оперативно-слідча група.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонник відкрив стрілянину по автомобілю.

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