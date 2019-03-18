Пограничник скончался в карете "скорой" от ранения из оружия сослуживца
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Военнослужащий-пограничник во Львовской области умер в карете скорой помощи от огнестрельного ранения из оружия другого военного, который был в пограничном наряде. Военнослужащий, из оружия которого прозвучал выстрел, задержан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Сегодня в одном из подразделений Мостиского отряда, в результате огнестрельного выстрела был ранен военнослужащий. В результате обстоятельств, которые сейчас уточняются, военнослужащий Мостиского отряда получил огнестрельное ранение. Предварительно, пуля была выпущена из оружия другого военнослужащего, находившегося в пограничном наряде", - сообщили пограничники.
Как отмечается, на место происшествия была вызвана карета скорой помощи.
"Врачи транспортировали раненого в ближайшую медучреждение, но, к сожалению, во время транспортировки военнослужащий скончался", - указали в ГПСУ.
"Военнослужащий, из оружия которого прозвучал выстрел, задержан", - добавили в ведомстве.
По данному факту ГПСУ создано ситуативную группу для проведения расследования и поставлено в известность правоохранительные органы, в том числе органы прокуратуры. Сейчас подробно устанавливаются все обстоятельства, которые могли привести к этому событию.
На месте работает оперативно-следственная группа.
Напомним, на Закарпатье пограничник открыл стрельбу по автомобилю.