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Пограничник скончался в карете "скорой" от ранения из оружия сослуживца

Киев • УНН

 • 10055 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Военнослужащий-пограничник во Львовской области умер в карете скорой помощи от огнестрельного ранения из оружия другого военного, который был в пограничном наряде. Военнослужащий, из оружия которого прозвучал выстрел, задержан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пограничник скончался в карете "скорой" от ранения из оружия сослуживца

"Сегодня в одном из подразделений Мостиского отряда, в результате огнестрельного выстрела был ранен военнослужащий. В результате обстоятельств, которые сейчас уточняются, военнослужащий Мостиского отряда получил огнестрельное ранение. Предварительно, пуля была выпущена из оружия другого военнослужащего, находившегося в пограничном наряде", - сообщили пограничники.

Как отмечается, на место происшествия была вызвана карета скорой помощи.

"Врачи транспортировали раненого в ближайшую медучреждение, но, к сожалению, во время транспортировки военнослужащий скончался", - указали в ГПСУ.

"Военнослужащий, из оружия которого прозвучал выстрел, задержан", - добавили в ведомстве.

По данному факту ГПСУ создано ситуативную группу для проведения расследования и поставлено в известность правоохранительные органы, в том числе органы прокуратуры. Сейчас подробно устанавливаются все обстоятельства, которые могли привести к этому событию.

На месте работает оперативно-следственная группа.

Напомним, на Закарпатье пограничник открыл стрельбу по автомобилю.

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