Прокуратура Крыма расследует дела о госизмене более 4 тыс. правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Прокуратура АР Крым установила полные данные, открыла и расследует уголовные производства о государственной измене в отношении более 4 тысяч сотрудников различных правоохранительных органов, которые перешли на сторону России. Как сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым, об этом заявил первый заместитель прокурора региона Николай Иванец, передает УНН.
"Следственным управлением прокуратуры АР Крым осуществляется досудебное расследование по 123 уголовным производствам по фактам совершения государственной измены. Во время досудебного расследования установлено штатную численность 18 правоохранительных органов, работавших на территории Автономной Республики Крым и в Севастополе до оккупации полуострова, которая составляет около 18 600 человек", - сказал Иванец.
Он подчеркнул, что благодаря следственному отделу прокуратуры установлено полные идентификационные данные в отношении более 9 тыс. человек.
"Сбор доказательств осуществляется преимущественно следователями прокуратуры. Сегодня мы имеем соответствующие реестры, содержащие необходимую информацию в отношении более 4 тыс. человек из числа правоохранителей", - сообщил первый заместитель прокурора.
В то же время Иванец отметил необходимость улучшения сотрудничества с сотрудниками СБУ в части установления лиц, перешедших на работу в незаконно созданные органы оккупационной власти и совершили государственную измену.
По его словам, также это касается и ГПСУ, но по пересечению гражданами государственной границы Украины и административной границы с Крымом.
Напомним, за четыре года оккупации Российской Федерации АР Крым по решению судов за "нарушение миграционного законодательства России" с полуострова выдворены более 1,5 тысячи граждан Украины.