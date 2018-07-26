Прокуратура Криму розслідує справи про держзраду понад 4 тис. правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Прокуратура АР Крим встановила повні дані, відкрила та розслідує кримінальні провадження про державну зраду щодо понад 4 тисяч співробітників різних правоохоронних органів, які перейшли на бік Росії. Як повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим, про це заявив перший заступник прокурора регіону Микола Іванець, передає УНН.
"Слідчим управлінням прокуратури АР Крим здійснюється досудове розслідування у 123 кримінальних провадженнях за фактами вчинення державної зради. Під час досудового розслідування встановлено штатну чисельність 18 правоохоронних органів, які працювали на території Автономної Республіки Крим та у місті Севастополі до окупації півострову, яка складає близько 18 600 осіб", - сказав Іванець.
Він підкреслив, що завдяки слідчому відділу прокуратури встановлено повні ідентифікаційні дані щодо більше 9 тис. осіб.
"Збір доказів здійснюється переважно слідчими прокуратури. Сьогодні ми маємо відповідні реєстри, які містять необхідну інформацію по понад 4 тис. осіб із числа правоохоронців", - повідомив перший заступник прокурора.
Водночас Іванець наголосив на необхідності покращення співпраці з співробітниками СБУ в частині встановлення осіб, які перейшли на роботу до незаконно утворених органів окупаційної влади та вчинили державну зраду.
За його словами, також це стосується і ДПСУ, але з питань перетину громадянами державного кордону України та адміністративної межі з Кримом.
Нагадаємо, за чотири роки окупації Російською Федерації АР Крим за рішенням судів через "порушення міграційного законодавства Росії" з півострова видворено понад 1,5 тисячі громадян України.