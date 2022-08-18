Прокуратура информирует, что ищет все принадлежащие Тарпану активы с целью их ареста

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«С целью актуализации розыска активов подозреваемого (Тарпана – ред.), областной прокуратурой осуществляется взаимодействие с Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Относительно наложения ареста на отдельные объекты недвижимости (БЦ «Негоциант» и др. - ред.) с учетом положений статьи 222 Уголовного процессуального кодекса Украины информирую, что в настоящее время следственным управлением ГУНП в Одесской области и областной прокуратурой принимаются предусмотренные разделом II Уголовного процессуального кодекса Украины меры, направленные на установление полного перечня имущества, в частности дополнительных активов, принадлежащих непосредственно подозреваемому, на которые может быть наложен арест», - сообщили в прокуратуре.

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Недавно Одесская областная прокуратура добилась ареста полуциркульного здания (по адресу Приморский бульвар, 7), которым владеет ООО “Гранд-Отель”, что, в свою очередь, по утверждению «Думской», имеет отношение к Тарпану и его российскому партнеру Рамилю Шайдуллину.

Также Одесская областная прокуратура в июле информировала, что направила письмо в АРМА с просьбой активизации розыска активов Руслана Тарпана.

Напомним

По подозрению в хищении бюджетных денег при строительстве проекта «Глубоководный выпуск», Тарпану избрана мера пресечения в виде заочного содержания под стражей. Он также объявлен во всеукраинский и межгосударственный розыск.

Прокуратура принимает меры с целью экстрадиции Тарпана в Украину.

Здесь ему грозит до 12 лет лишения свободы.