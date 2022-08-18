Прокуратура інформує, що шукає всі належні Тарпану активи з метою їх арешту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Одеська обласна прокуратура здійснює заходи із розшуку всіх активів ексдепутата міськради Руслана Тарпана з метою їх подальшого арешту. Про це УНН повідомили в прокуратурі у відповідь на запит.
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«З метою актуалізації розшуку активів підозрюваного (Тарпана - ред.), обласною прокуратурою здійснюється взаємодія із Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Стосовно накладення арешту на окремі об’єкти нерухомості (БЦ «Негоціант» та ін. - ред.) з урахуванням положень статті 222 Кримінального процесуального кодексу України інформую, що наразі слідчим управлінням ГУНП в Одеській області та обласною прокуратурою вживаються передбачені розділом II Кримінального процесуального кодексу України заходи, направлені на встановлення повного переліку майна, зокрема додаткових активів, належних безпосередньо підозрюваному, на які може бути накладено арешт», - повідомили в прокуратурі.
До теми
Нещодавно Одеська обласна прокуратура домоглася арешту напівциркульної будівлі (за адресою Приморський бульвар, 7), якою володіє ТОВ “Гранд-Готель”, що, своєю чергою, за твердженням «Думської», має стосунок Тарпана та його російського партнера Раміля Шайдулліна.
Також Одеська обласна прокуратура у липні інформувала, що скерувала лист до АРМА з проханням активізації розшуку активів Руслана Тарпана.
Нагадаємо
Через підозру у розкраданні бюджетних грошей під час будівництва проекту «Глибоководний випуск», Тарпану обрано запобіжний захід у вигляді заочного тримання під вартою. Він також оголошений у всеукраїнський та міждержавний розшук.
Прокуратура вживає заходів з метою екстрадиції Тарпана в Україну.
Тут йому загрожує до 12 років позбавлення волі.