Прокуратура будет требовать продолжения домашнего ареста "догхантера" Святогора
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста известному "догхантеру" Алексею Святогору. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Шевченковского суда.
"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Святогора Алексея Анатольевича - подозреваемого по ч.2 ст.300, ч.3 ст.300 УК Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости)", - сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что информацию о дате и времени судебного заседания по рассмотрению указанного ходатайства будет сообщено дополнительно.
Как сообщал УНН, 26 июня апелляционный суд Киева изменил известному "догхантеров" Алексею Святогору меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал для известного "догхантероа" Алексея Святогора меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 июля.
8 июня столичная полиция задержала известного "догхантероа" Святогора.
Алексей Святогор, известный как "догхантер", убил более 500 бродячих животных, о чем сам публично заявлял. Свои действия мужчина аргументировал тем, что так он вроде лишает собак тяжелой жизни на улице.