Прокуратура буде вимагати продовження домашнього арешту "догхантера” Святогора
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відомому “догхантеру” Олексію Святогору. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Шевченківського суду.
"На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно Святогора Олексія Анатолійовича – підозрюваного за ч.2 ст.300, ч.3 ст.300 КК України ( Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості)", - сказано в повідомлені.
У прес-службі додали, що інформацію про дату та час судового засідання з розгляду зазначеного клопотання буде повідомлено додатково.
Як повідомляв УНН, 26 червня апеляційний суд Києва змінив відомому “догхантеру” Олексію Святогору запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва обрав для відомого “догхантера” Олексія Святогора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 9 липня.
8 червня столична поліція затримала відомого “догхантера” Святогора.
Олексій Святогор, відомий як “догхантер”, вбив понад 500 бродячих тварин, про що сам публічно заявляв. Свої дії чоловік аргументував тим, що так він начебто позбавляє собак важкого життя на вулиці.