Прокуратура АРК передала в суд дело в отношении еще одного депутата Севастополя
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым передала в суд обвинительный акт в отношении депутата Севастопольского городского совета, обвиняемого в государственной измене, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры АРК.
По информации пресс-службы, во время заочного следствия уголовного производства получены неопровержимые доказательства того, что в марта 2014 депутат Севастопольского городского совета оказал помощь и содействие оккупации Крыма.
"Депутат обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины", - отметили в прокуратуре.
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В частности, уточнили в пресс-службе, он голосовал за принятие ряда постановлений, поддержал решение Верховной Рады АР Крым о проведении так называемого "общекрымского референдума", результатом которого стала временная оккупация территории АР Крым и города Севастополя, а также их противоправное вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации.
В ведомстве добавили, что обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.
Прокуратурой Автономной Республики Крым направлено в суд 12 обвинительных актов в отношении депутатов Севастопольского городского совета.
Как сообщал УНН, прокуратура передала в суд более 100 дел в отношении экс-чиновников из Крыма.